На призы ДОСААФ - в состязаниях по плаванию участвуют около 300 мурманских спортсменов

В центральном плавательном бассейне Мурманска впервые проходят масштабные открытые соревнования по плаванию на призы ДОСААФ. В них принимают участие около 300 молодых спортсменов-пловцов.

Этот общегородской чемпионат по плаванию на призы ДОСААФ проводится под эгидой спорткомитета Мурманска. В соревнованиях участвуют дети из спортивных, адаптивных школ, а также учреждений дополнительного образования.

Сергей Тян, директор ДЮСШ №17: «В первый раз соревнования проводят такого масштаба. Раньше в основном проводили соревнования только по военно-прикладным видам спорта, единоборства, по шахматам провели соревнования».

Арсений Филиппов, и.о. председателя регионального ДОААФ: «Мы очень рады, что ДОСААФ может оказать посильную помощь и поддержку в проведении этих соревнований. Мы стараемся из всей силы поддерживать спорт в нашем городе. Поскольку все эти замечательные ребята, которые здесь участвуют, когда подрастут, я абсолютно уверен, они придут к нам».

В состязаниях участвуют порядка 300 мурманских спортсменов 2007-2017 годов рождения. Все они имеют соответствующие разряды. Пловцам предстоит преодолеть дистанции в 50 метров любым из известных стилей.

Сергей Ратушин, главный судья соревнований: «Я уверен, что плавание популярно, потому что это достаточно зрелищный вид спорта. Оно дарит здоровье людям, потому что работают абсолютно все мышечные группы, кардиореспираторная система. Особенно у детей в подростковом возрасте развивается очень хорошо».

Александр Сенченко уже 6 лет занимается плаванием. Его любимые стили – вольный и баттерфляй. В соревнованиях он участвует не в первый раз и считает, что они дают отличных стимул для профессионального роста.

Чемпионат на призы ДОСААФ будет длиться два дня. Но это не единственные водные состязания, в которых участвуют воспитанники 17-й спортшколы. В планах руководства также организовать соревнования по подводному плаванию.