На проезде по улице Маяковского в Мурманске завершается ремонт пешеходной связи

Результат работ оценил сити-менеджер Евгений Никора.

Здесь обновили покрытие проезжей части и тротуаров. Также сделали подпорную стену, обустроили контейнерную площадку, частично реконструировали инженерные коммуникации. Рабочие не забыли и про озеленение.

Комплексная работа по развитию транспортно-пешеходной сети на улице Маяковского началась ещё в прошлом году с создания новой дороги от улицы Саши Ковалева до Инженерной. На всех объектах организована современная система наружного освещения.

Во время осмотра объекта сити-менеджер Евгений Никора выявил ряд нарушений, которые подрядчик должен будет устранить в ближайшие 10 дней.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Это, прежде всего, связано с доступной средой, понижением бортового камня, который у нас установлен с отклонением от норматива. Это завершение покраски ограждения, которое мы сейчас наблюдаем».