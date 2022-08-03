На промплощадке Кольской ГМК демонтировали 150-метровую дымовую трубу

Эта работа ведётся в рамках очистки территории бывшего плавильного цеха. Напомним, здесь последнюю выгрузку катодной меди из электролизных ванн произвели в конце марта 2021 года. С тех пор все технологические процессы остановлены. Оборудование и здание планируется демонтировать. А земли - рекультивировать.

Эта работа ведётся в рамках очистки территории бывшего плавильного цеха. Напомним, здесь последнюю выгрузку катодной меди из электролизных ванн произвели в конце марта 2021 года. С тех пор все технологические процессы остановлены. Оборудование и здание планируется демонтировать. А земли - рекультивировать.

В ближайшие годы в рамках большого инвестиционного проекта «Большая медь» в Мончегорске планируется построить новое производство.