День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.08.22 19:30
На промплощадке Кольской ГМК демонтировали 150-метровую дымовую трубу
Эта работа ведётся в рамках очистки территории бывшего плавильного цеха. Напомним, здесь последнюю выгрузку катодной меди из электролизных ванн произвели в конце марта 2021 года. С тех пор все технологические процессы остановлены. Оборудование и здание планируется демонтировать. А земли - рекультивировать.
Эта работа ведётся в рамках очистки территории бывшего плавильного цеха. Напомним, здесь последнюю выгрузку катодной меди из электролизных ванн произвели в конце марта 2021 года. С тех пор все технологические процессы остановлены. Оборудование и здание планируется демонтировать. А земли - рекультивировать.
В ближайшие годы в рамках большого инвестиционного проекта «Большая медь» в Мончегорске планируется построить новое производство.
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Наталья
30.07.22 21:29
Установить приставку. Телефон 7 911 353 90 75
Комментарий к новости:Волонтеры помогут установить телевизионную приставку
Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
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Инга
23.06.22 20:50
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