На промышленных предприятиях Мурманской области будут коллективно вакцинировать от COVID-19

По словам главного санитарного врача региона Елены Лукичевой, ни одного очага заражения коронавирусом на предприятиях области нет. Случаи заболеваний имеют единичный характер. Такие сотрудники должны находиться на самоизоляции.

Но для того, чтобы сохранить работоспособность предприятий, будет организована вакцинация трудовых коллективов. Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, все желающие привиться смогут подать заявку работодателю. Вакцинация для них будет организована по спискам на базе медучреждений.