На проспекте Ленина Мурманска обновили праздничную иллюминацию

Декоративные растяжки привезли из Санкт-Петербурга. Теперь это не просто статичные световые картинки, а «живые» изображения, демонстрирующие северное сияние, падающие снежинки, символ Нового года – тигра и многое другое.

Оценить новую иллюминацию уже могут все жители и гости города. Напомним, что также в центре уже установили и украшают новогоднюю ёлку, а ещё совсем скоро праздничные световые украшения появятся на площади Пять Углов, улице Воровского, в центральном сквере и на площади у морского вокзала. Также будут украшены площадки у «Меридиана», областного драмтеатра и театра кукол.