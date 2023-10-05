День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.23 19:30
На проспекте Ленина областного центра приступили к установке опор для светодинамических перетяжек
Такие же световые украшения были установлены два года назад на участке от переулка Русанова до площади Пять Углов. Сейчас работы ведутся на продолжении главного проспекта Мурманска — до улицы Карла Либкнехта, сообщает администрация города.
Монтаж осуществляют преимущественно с тротуаров. В местах, где это не представляется возможным, работы будут проводиться со стороны проезжей части с предварительным ограничением движения первой полосы.
Монтаж завершат в декабре. Режим работы светодинамических перетяжек подстроят под график работы уличного освещения.
В настоящее время разрабатываются новые сценарии анимации.
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