На «прямой линии» Алексей Веллер
Депутат Государственной Думы Алексей Веллер ответил на вопросы горожан в рамках «прямой линии», которую организовала газета «Вечерний Мурмнск».
«Прямая линия» с участием высокопоставленных гостей проходит в пресс-центре главной городской газеты далеко не в первый раз. На вопросы горожан регулярно отвечают депутаты горсовета, руководители администрации и различных городских служб. Сегодня с мурманчанами общался бывший мер города, депутат Государственной Думы Алексей Веллер.
- Я не знаю, какие сегодня поступят вопросы, - отметил перед мероприятием Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Ещё раз обращу внимание на то, что вопросы не проходят никакого предварительного отбора.
Существует много способов общения и взаимодействия с горожанами, однако, именно «прямая линия» зарекомендовала себя как самый удобный вариант. Такой налаженный и открытый диалог во многом помогают людям разобраться в беде, попросить у властей помощи, а так же поблагодарить за уже проделанную работу.
- Очень многие горожане начинают благодарить. Многие настроены конструктивно, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Иногда мурманчане стараются решить какую-то личную проблему.
Практика организации «прямых линий» с горожанами показывает, что чаще всего к гостям «Вечерки» обращаются с вопросами, касающимися жилищно-коммунальной сферы, которая волнует мурманчан сильнее всего.