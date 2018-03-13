На «прямой линии» Алексей Веллер

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер ответил на вопросы горожан в рамках «прямой линии», которую организовала газета «Вечерний Мурмнск».

«Прямая линия» с участием высокопоставленных гостей проходит в пресс-центре главной городской газеты далеко не в первый раз. На вопросы горожан регулярно отвечают депутаты горсовета, руководители администрации и различных городских служб. Сегодня с мурманчанами общался бывший мер города, депутат Государственной Думы Алексей Веллер.

- Я не знаю, какие сегодня поступят вопросы, - отметил перед мероприятием Алексей Веллер, депутат Государственной Думы РФ. - Ещё раз обращу внимание на то, что вопросы не проходят никакого предварительного отбора.

Существует много способов общения и взаимодействия с горожанами, однако, именно «прямая линия» зарекомендовала себя как самый удобный вариант. Такой налаженный и открытый диалог во многом помогают людям разобраться в беде, попросить у властей помощи, а так же поблагодарить за уже проделанную работу.

- Очень многие горожане начинают благодарить. Многие настроены конструктивно, - говорит Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Иногда мурманчане стараются решить какую-то личную проблему.

Практика организации «прямых линий» с горожанами показывает, что чаще всего к гостям «Вечерки» обращаются с вопросами, касающимися жилищно-коммунальной сферы, которая волнует мурманчан сильнее всего.