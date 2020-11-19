День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.11.20 19:30
На «Пятине» прихорашивается красавица-ёлка
С каждым днём всё больше чувствуется приближение новогодних праздников. В столице Заполярья уже установлена ёлка, сейчас специалисты приступили к украшению пушистой красавицы.
22-метровую ель собирали около недели. После установки трёхтонного каркаса рабочие украсили его хвойными лапами. Теперь на главном символе наступающих праздников специалисты развешивают гирлянды.
Работа кропотливая и ответственная, ведь именно к ёлке будет приковано всеобщее внимание на протяжении всех зимних каникул.
Пока сложно понять, как в итоге будет выглядеть новогоднее дерево, но уже сейчас золотые огни придают площади Пять Углов атмосферу приближающегося торжества.
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Андрей
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Константин
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