На рабочем месте - заведующий отделением сосудистой хирургии Мурманской областной клинической больницы встречает своё 70-летие

Андрею Лукинскому исполнилось 70 лет, 38 из которых он провёл на посту руководителя.

Плавные и точные манипуляции - хирург вводит в пациента специальный оптический прибор. Каждое движение под присмотром опытного наставника. Во время операции Андрей Лукинский контролирует действия своих коллег. Несмотря на большой стаж, заведующий отделением сосудистой хирургии областной больницы не только делится опытом, но и учится сам, чтобы оставаться на уровне.

Андрей Лукинский, заведующий отделением сосудистой хирургии, врач – сердечно-сосудистый хирург: «Во-первых, меняется всё. Хирургия сосудистая проходит определенные этапы. Если раньше были, в основном, открытые операции, то есть через разрез, то сейчас тенденция уже к эндоваскулярным методикам - мини инвазивные методики. Поэтому приходится учиться».

Андрей Валентинович пришёл работать в Мурманскую областную клиническую больницу в 1975 году, а уже через 8 лет молодой врач стал заведующим отделением сосудистой хирургии.

Андрей Лукинский, заведующий отделением сосудистой хирургии, врач – сердечно-сосудистый хирург: «Когда поставили меня заведовать в 1983 году, мне было 32 года всего. Понимаете? За три года поменялись два заведующих, я третий уже. Потому что пришли в довольно тяжёлое время, потому что не было базы, которая требовалась для работы сосудистого хирурга».

Сейчас, конечно, всё иначе. В больнице появилась и необходимая база, и современное оборудование для проведения операций. Главная задача на сегодняшний день – минимизировать срок ожидания пациентом высокотехнологичной помощи. Задумки, как это сделать, уже есть.

Александр Голованов, главный врач Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Для этого нужно высвободить резервы определенные, нужно выстроить технологию обследования пациента таким образом, чтобы вся диагностика происходила вне отделения, чтобы пациент уже поступал в отделение только для операции и находился максимально короткое время в отделении».

А ещё это возможно благодаря современным технологиям. Малоинвазивные операции, которые проходят без больших разрезов, позволяют пациентам быстрее восстанавливаться. Несмотря на это, нагрузка у хирургов остаётся огромной.

Арсений Кочалов, врач – сердечно-сосудистый хирург отделения сосудистой хирургии: «Сосудистая служба работает в круглосуточном режиме. Мы ежедневно выполняем экстренные, плановые оперативные вмешательства на артериях, венах нижних, верхних конечностей, сосудов шеи, головного мозга. Атеросклеротическое поражение является ведущим, так скажем, ведущей патологией нашего общества».

Врачи под присмотром заведующего отделением проводят сложнейшие операции, чтобы вернуть здоровье своим пациентам. Главное в их профессии – это десятки тысяч спасенных жизней и любовь к своему делу.