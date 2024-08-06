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На рабочей встрече Президента России Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса были рассмотрены вопросы с арктической спецификой

Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Глава региона доложил президенту о реализации ключевых проектов по развитию Мурманской области.

Среди них – мастер-планы опорных населённых пунктов, программа капитального ремонта и жилищного строительства. Были озвучены предложения по разработке нового стандарта арктической медицины, а также обсуждалась возможность переноса перевалки угля из Мурманска на западный берег Кольского залива.

Напомним, в мае 2023 года на заседании рабочей группы по развитию Арктики губернатор предложил ввести понятие «опорные арктические города». В ходе рабочего визита в Мурманскую область в июле 2023 года Владимир Путин поддержал инициативу Андрея Чибиса по развитию опорных городов и населённых пунктов Арктики. В Кольском Заполярье такой статус получили три агломерации: Кировско-Апатитская, Мончегорская и Мурманская.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, говоря о поэтапном переносе перевалки угля из Мурманска на специализированную портовую инфраструктуру, подчеркнул, что данное решение позволит минимизировать распространение угольной пыли на территории областного центра.

«Для людей это один из чувствительных аспектов, - отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - В этом направлении будем двигаться».

Также Андрей Чибис предложил изменить подход к организации оказания медицинской помощи северянам и закрепить стандарт арктической медицины, предусмотрев федеральное финансирование на его внедрение.

Частью стандарта должны стать мероприятия по внедрению персонифицированной информационной системы мониторинга за здоровьем человека.

Ещё один важный момент, который затронул глава региона на встрече с президентом, это программы комплексного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с федеральным софинансированием. Продление срока службы жилого фонда критически важно для арктических регионов ввиду отсутствия возможности массовой замены. Как отметил Андрей Чибис, обеспечение граждан комфортным жильём один из важнейших факторов сдерживания оттока населения.

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