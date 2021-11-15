На радость мурманским собаководам

Площадку для выгула собак открыли в районе улицы Крупской областного центра.

На улице Крупской, в Первомайском округе Мурманска открыли вторую кинологическую площадку. Первую, на ул.Хлобыстова,18 установили в начале ноября. Также территорию для выгула собак в скором времени завершат обустраивать на улице Радищева.

Подрядчику потребовалось всего около 10 дней для того, чтобы построить площадку профессионального уровня на месте старой. По словам специалистов, трудностей при монтаже элементов не возникло. Правда, рядом с современным ограждением всё ещё видны металлические конструкции, потрёпанные временем. Будут ли их убирать или нет, пока неизвестно.

Вход на территорию открыт для всех желающих. Высокий забор установлен только для того, чтобы животные не могли покинуть периметр самостоятельно. В основном здесь тренируют питомцев жители ближайших домов. Для них есть горка, несколько вариаций барьера и кольца. Кроме того, смонтированы дог-боксы и урны для сбора отходов.