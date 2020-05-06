На радость заросшим горожанам приступили к работе парикмахерские и барбершопы

В Мурманской области вновь распахнули свои двери для клиентов салоны маникюра, парикмахерские, СПА-салоны и прочие предприятия «индустрии красоты». Исключение составляют Апатиты и Кировск, где из-за сложной эпидемиологической обстановки такая деятельность будет разрешена после 12 мая. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» посмотрела, как мастера одного из городских барбершопов принимают первых клиентов после продолжительной самоизоляции.

Перед открытием, мастера, которые сегодня похожи на медработников, только с ножницами в руках, немного волновались, ведь теперь и без того строгие санитарно-гигиенические нормы дополнились новыми требованиями.

Ирина Бартушевич, администратор барбершопа: «Пришлось приобрести только халаты, остальное у нас было. Перчатки мы используем и маски - для тату-мастеров и когда ребята делают стрижки бороды, чтобы не дотрагиваться до лица клиента».

Перед открытием этого заведения сотрудники провели генеральную уборку с полной дезинфекцией, по всему периметру салона расставлены антисептики, а перед сменой теперь всем работникам измеряют температуру. По словам владельца барбершопа, от клиентов сейчас нет отбоя – запись полная на неделю вперед, поэтому время вынужденного простоя и финансовые потери удастся быстро компенсировать.

Алексей Катаулин, вледелец барбершопа: «Предприниматели – это такие люди, которые выкручиваются из любой ситуации. Если бы ещё месяц два были закрыты, то ударило бы по бизнесу сильно. Мы бы думали о закрытии. Но так как это был короткий срок, то я думаю, что всё будет нормально».

Снятие ограничительных мер не позволит работать салонам красоты и парикмахерским в городе по «серым» схемам, так как известно немало случаев, когда граждане соглашались стричься или делать, например, маникюр у мастеров на дому, нарушая режим самоизоляции и без уверенности в том, что специалист проводит регулярную санобработку инструментов.