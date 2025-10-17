На разработку документации по подъёму затонувшего в 2018 году в Кольском заливе плавдока выделены необходимые средства

По поручению президента Владимира Путина правительство России проработало механизм финансового обеспечения мероприятия по удалению затонувшего плавучего дока. Средства из федерального бюджета выделены для разработки проектной документации и проведения работ, чтобы ликвидировать последствия ЧС.

Сейчас ведётся подготовка технического задания и проекта госконтракта на осуществление необходимых исследований и проектно-изыскательных работ.