День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.18 19:30
На развитие Севморпути направят более 40 миллиардов из бюджета страны
На строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов из средств Фонда развития будет выделено более 44 млрд рублей.
Незамерзающий Кольский залив даёт перспективы на неплохую прибыль, поэтому транспортная линия СМП активно развивается. Федеральное правительство готово оказывать серьёзную поддержку в финансировании Северного морского пути в ближайшие 3 года. В рамках такого направления предусматриваются бюджетные ассигнования не только на строительство атомных ледоколов, но и на развитие инфраструктуры морских портов в целях увеличения грузопотока по Севморпути.
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Последние комментарии
Миха
21.09.18 07:47
что-то я ещё не видел доброго напутствия губернатора своим министрам, что надо прислушиваться к мнению граждан, что надо быть ближе к народу
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:38
Я гл инженер Севрыбы. В июле месяце этого года была проверка нашей больницы фондом обязательного медицинского страхования (тфмос). В результате проверки выяснено, что за 17 год мы вылечили где-то на 3
Олег Евгеньевич
21.09.18 00:09
Вот за это Татаркулова и уволили-он хочет людей лечить, а не отправлять на кладбище. В отличии от нашего фонда обязательного медицинского страхования и поддерживающего его минздрава. Мой тлф 921 734 5
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