На развитие Севморпути направят более 40 миллиардов из бюджета страны

На строительство двух серийных универсальных атомных ледоколов из средств Фонда развития будет выделено более 44 млрд рублей.

Незамерзающий Кольский залив даёт перспективы на неплохую прибыль, поэтому транспортная линия СМП активно развивается. Федеральное правительство готово оказывать серьёзную поддержку в финансировании Северного морского пути в ближайшие 3 года. В рамках такого направления предусматриваются бюджетные ассигнования не только на строительство атомных ледоколов, но и на развитие инфраструктуры морских портов в целях увеличения грузопотока по Севморпути.