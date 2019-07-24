На развитие здравоохранения Мурманская область получила 300 миллионов рублей

Деньги поступили из федерального бюджета. Как сообщил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, на выделенные средства будет закуплена современная техника для лечебных учреждений девяти муниципалитетов региона. На вооружение у врачей региона будут цифровые аппараты УЗИ, эндоскопическое оборудование и другие приборы, которые помогут выявить нарушения в работе организма на ранней стадии, что позволит качественно проводить как диагностику, так и лечение, в частности при онкологических заболеваниях и нарушениях работы сердечно-сосудистой системы.