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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.06.21 19:30

На региональных и муниципальных автодорогах во время ремонта применяют передовые технологии и материалы

Одним из первых участков, на котором применили высокопрочный асфальтобетон типа А16, стал отрезок дороги Снежногорск-Гаджиево. С целью проверки качества выполняемых работ объект посетили вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин и министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин.

Рабочая поездка по объектам летних дорожных ремонтов стартовала для министра и вице-губернатора области с участка Снежногорск-Гаджиево. К активной фазе подрядчики приступили с понедельника, но уже уложили порядка 3 км асфальтобетонного покрытия.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Проверили ход работы, удовлетворительно. Техника имеется, подрядчик готов выполнить все обязательства, надеемся, что раньше срока».

Ожидается, что объект будет сдан одним из первых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Фрезерование, то есть снятие старого покрытия, было выполнено ещё в мае, а приступить к укладке нового асфальта в полном объёме смогли только сейчас. Это специалисты связывают, в том числе, с испытаниями нового образца асфальтобетона.

Владислав Алиев, и.о. начальника ГОКУ «Мурманскавтодор»: «Несколько раз у нас были доработки и, скажем так, сроки выполнения работ растянулись на целый месяц».

Новое покрытие более эластично, отмечают специалисты, при этом прочность материала гарантировано сроком службы порядка 20 лет. Высокопрочный асфальтобетон А16, уложенный на дорогах крайнего Севера, обязан выдержать не только низкие температуры.

Иван Здорников, генеральный директор ООО «МДУ»: «Эта смесь предусматривает испытания, чтобы не было колеи».

Протестировать качественно новый состав асфальта и оценить, либо осудить его характеристики, предстоит автолюбителям большого ЗАТО уже ближайшей зимой. А пока водители Полярного продолжают изучать городские ямы. Вырезанные и разбитые участки на проезжей части города воинской славы министра неприятно удивили. Ямочный ремонт здесь, при условии срока, установленного губернатором Мурманской области до 15 июня, даже не начинался. А это прямая угроза безопасности дорожного движения, которую необходимо устранить в максимально сжатые сроки.

Артём Гришин, министр транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Есть понимание, как можно ускориться, жду от коллег уже сегодня чёткий план по действиям, как можно всё это дело устранить».

Поторопил профильный министра и подрядчика, работающего на внутригородских ремонтах автодорог в Снежногорске и Гаджиево. Компания «Ремстройнорд» рискует не уложиться в сроки, установленные договором. Контроль исполнения ямочного ремонта в муниципалитете Гришин оставил за собой.

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