На региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» съехались мастера со всей Мурманской области

За звание лучшего борются как токари, так и сварщики.

Денис Лукьянченко уже давно работает токарем на 35-ом судоремонтном заводе, но только сейчас решил попробовать свои силы в конкурсе профмастерства.

Устроили соревнование на базе индустриального колледжа по двум самым востребованным производственным специальностям – сварщик и токарь.

Денис Лукьянченко, участник конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший токарь»: «Изготовляем детали на токарном станке из различных материалов, например, из дерева, металла, пластика».

– Почему вы выбрали именно эту профессию?

– Так совпало, скажем так. После института пришёл на завод и мне понравилась данная профессия. Изготовление, легла душа и вот одиннадцатый год я в данной профессии.

А вот сварщик Кашафутдинов Ильнур с 2014 года участвует в различных профессиональных конкурсах, но конкуренция не позволяла занять призовые места, но в этот раз все может измениться.

Ильнур Кашафутдинов, участник конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик»: «При сварке не просто нужно красиво сварить, а именно геометрию удержать. Есть катет шва, есть ширина шва, где нужно не просто там наварить, а есть определенные 10-12 мм. Нужно так конкретно заварить. Не просто наобум, так скажем, чтобы визуально всё смотрелось очень эстетично».

Всего в конкурсе принимают участие 10 сварщиков и 8 токарей из разных предприятий со всей области. А лучшие из них отправятся на Всероссийский конкурс профмастерства в Смоленскую область.

Этот конкурс проводится уже 13-й год подряд, но в этом году появились 15 новых номинаций, а для прошедших программу переобучения, предусмотрена спецноминация «Второй старт». Победитель федерального этапа получит 1 миллион рублей.