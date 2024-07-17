День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.07.24 19:30
На реке Ура-Губа утонул 43-летний мужчина
На месте ЧП работала группа водолазов, его тело уже нашли и подняли на берег.
Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «17 июля 2024 года в 7 часов 19 минут в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что на реке Ура-Губа ушёл под воду мужчина 43-х лет. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К месту происшествия выдвинулась водолазная группа Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России (4 чел., 2 ед. тех.). Буквально за несколько минут тело погибшего было поднято водолазом на берег. Напоминаем, что купаться разрешено только на установленных пляжах».
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Последние комментарии
Константин Петрович
15.07.24 14:10
Что-то никак не меняется тренд убыли населения в нашей области. Нас всё меньше и меньше, а когда-то, в "плохие" времена СССР, в Мурманской области жили более миллиона человек!
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
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