На реке Ура-Губа утонул 43-летний мужчина

На месте ЧП работала группа водолазов, его тело уже нашли и подняли на берег.

Дина Рыгина, начальник пресс-службы Главного управления МЧС России по Мурманской области: «17 июля 2024 года в 7 часов 19 минут в Главное управление МЧС России по Мурманской области поступила информация о том, что на реке Ура-Губа ушёл под воду мужчина 43-х лет. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. К месту происшествия выдвинулась водолазная группа Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России (4 чел., 2 ед. тех.). Буквально за несколько минут тело погибшего было поднято водолазом на берег. Напоминаем, что купаться разрешено только на установленных пляжах».