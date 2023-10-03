На реновацию ЗАТО выделят «серьёзные» деньги, но на покрытие дефицита средств Мурманской области нужна ещё поддержка

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания по федеральному бюджету на следующие три года. Участие во встрече принял и глава нашего региона, который поднял ряд финансовых вопросов.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания по федеральному бюджету на следующие три года. Участие во встрече принял и глава нашего региона, который поднял ряд финансовых вопросов.

Один из вопросов, поднятых на парламентских слушаниях в Совете Федерации, это устойчивый дефицит средств Фонда обязательного медицинского страхования.

Сегодня методика распределения субвенции не учитывает особенности северных регионов и год от года снижается.

Кроме того, глава региона во время слушаний поблагодарил федеральное правительство и Совет Федерации за решение по компенсации расходов на мазут, а также обратился с просьбой взять на контроль ситуацию на следующий год.

Во время слушаний стало известно о том, что в ближайшие три года на поддержку ЗАТО в Арктической зоне направят из федерального бюджета 10 млрд рублей.

По словам главы ЗАТО Александровск, программа реновации закрытых административно-территориальных образований показала себя с лучшей стороны, изменения более чем заметны. Выделенные средства позволят укрепить результат.

Напомним, в Мурманской области пять ЗАТО, помимо Александровска это – Североморск, Островной, Заозерск и Видяево.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это серьёзные деньги… Мы эту работы продолжаем».

Также губернатор предложил пересмотреть суммы, направляемые в федеральный бюджет регионами, которые добиваются больших налоговых доходов.