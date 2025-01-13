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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.01.25 19:30

«На родной земле»: Виктор Шибалов, художник, подводит итоги, но планирует продолжить работу

В рамках торжественного открытия выставки «На родной земле» в Отделе народного искусства и ремёсел прошла творческая встреча с художником Виктором Шибаловым.

Яркость красок и самой жизни – вот как можно описать персональную выставку художника Виктора Шибалова, приуроченную к 75-летию мастера.

О любимом городе и не только. Знаковые места Мурманска под необычным ракурсом, натюрморты в сочных цветах и жанровые композиции. Здесь автор представил 53 работы, охватывающие период с 2006 по 2024 годы.

Экспозиция «На родной земле» – промежуточный итог в творчестве, но никак не финал, признается сам живописец.

Виктор Шибалов, художник, автор выставки: «Я старался подвести итог тому, что сделано. И, может быть, людям понравится, какие-то отзывы будут хорошие. Я думаю, продолжать в этом же духе».

Отдельное место на выставке отведено зимним пейзажам. Даже на них художник смог передать всё гостеприимство Кольского полуострова: где зима хоть и сурова, но красива и приветлива, а снег, что не тает по много месяцев, пушистый, как из детских сказок.

Раиса Чебатурина, главный художник Драматического театра Северного флота, посетитель выставки: «Мне понравились зимние работы. Любит природу, любит Мурманск, это видно. Художник, который работает от души, это очень важно, особенно сейчас».

От картин Виктора Шибалова веет искренними тёплыми чувствами к Кольскому полуострову: быстрые реки, которых так много, что не сосчитать, и, конечно, сопки, что обступают и города, и села.

Ольга Евтюкова, директор Мурманского областного художественного музея: «Через эту выставку, а она, действительно, лирическая с красивыми пейзажами, переливами нашей всей листвы, особенно осенней. Ещё хочу отметить, что он всегда был мастером натюрморта. Прекрасные цветы, прекрасные натюрморты, которые расскажут об авторе, о его жизни. Поэтому это всё есть на выставке».

Художник не только пообщался с гостями, но и прочитал стихи собственного сочинения, которые были таким же искренними, как и его картины, которые рассказывают о дорогих сердцу автора вещах.

Виктор Шибалов, художник, автор выставки: «Крутых дорог в России много, // Похоже, всех не исходить. // Но, если есть мечты дорога, // Её и надо победить».

Полюбоваться Мурманском и пейзажами Заполярья, а также взглянуть на все грани творчества Виктора Шибалова можно до 9 февраля в Отделе народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея.

 

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