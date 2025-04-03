На российских вокзалах постепенно вводятся новые правила досмотра

Например, в аэропорту Мурманска теперь прохождение досмотра может занять больше времени.

Пассажиров просят приезжать чуть раньше и во избежание очередей заранее быть готовыми к тому, что на всех пунктах в специальный контейнер нужно сложить все предметы, в том числе телефон и электронные устройства. И запустить контейнер на ленту интроскопа.

Также необходимо включить для досмотра и проверки работоспособности телефон, ноутбук, фотоаппарат и другую технику, которая есть в ручной клади либо багаже.

Напомним, уже в октябре этого года должны открыть новое здание аэровокзала, которое сделает процедуру контроля комфортнее.