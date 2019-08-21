На руднике в Кировске погиб рабочий

По факту несчастного случая на производстве, повлекшего смерть, проводится доследственная проверка.

Установлено, что в утреннее время 20 августа оператор подземной машины очищал шнек транспортного средства, мужчина был затянут в устройство, в результате чего получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

В настоящее время следователями проводится проверка, направленная на установление обстоятельств произошедшего.

Позже будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на предприятии.