На самоизоляцию отправляют граждан категории 60+! Но не всех

В региональном правительстве подписали постановление, согласно которому на самоизоляцию уйдут граждане категории 60+. Покидать место самоизоляции жители старшего поколения могут, чтобы получить медицинскую помощь, приобрести товары или услуги, выгулять домашних животных, вынести мусор.

Не подпадают под ограничения северяне старшего возраста, которые прошли полный курс вакцинации против COVID-19 или перенесли это заболевание в последние полгода.

В Мурманской области за сутки зарегистрирован 261 новый случай заболеванием коронавирусом. 9 человек умерли от осложнений, вызванных им. Больше всего заболевших в Мурманске (+85), Кандалакшском районе (+34) и Мончегорске (+32).