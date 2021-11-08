На сайте администрации Мурманска разместили информацию о способах пройти перепись населения

До конца переписи остаются считанные дни. Участие в масштабном событии приняли уже более 450 тысяч жителей Заполярья.

Раз в десять лет в России организуют перепись населения - последняя была в 2010 году. Следующая за ней должна была состояться в 2020, но пандемия внесла свои коррективы, масштабное событие пришлось перенести на октябрь этого года.

Переписная кампания стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября.

В этом году у россиян также появилась возможность ответить на вопросы самостоятельно и сделать это можно на портале «Госуслуги».

Напоминаем, что каждый гражданин может выбрать для себя наиболее удобный способ участия – заполнить анкету на портале, переписаться по телефону, дождаться специалиста дома или же самостоятельно посетить переписной участок или МФЦ.

Всю подробную информацию вы сможете найти и на официальном сайте администрации города Мурманска.