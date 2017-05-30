На сайте Пенсионного фонда России открыт сервис предоставления набора социальных услуг

Выбрать вариант предоставления набора социальных услуг теперь можно через Интернет. Ранее эта функция была доступна жителям всего нескольких регионов страны.

На сайте Пенсионного фонда России открыт специальный сервис. За месяц работы ресурса в Мурманской области подано уже 10 заявлений. Важно учесть, что доступ в личный кабинет возможен только при наличии учётной записи на портале Госуслуг. В случае её отсутствия необходимо зарегистрироваться на сайте gosuslugi.ru.

Социальный набор предоставляется всем «федеральным» льготникам и включает в себя выделение лечебных препаратов, медицинских изделий, путевки на санаторно-курортное лечение, а также бесплатного проезда к месту лечения.

От услуг можно отказаться в пользу денежных выплат, они составляют около тысячи рублей в месяц.