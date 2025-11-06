На сцене Центра «Лапландия» провели фестиваль Мурманской Молодёжной лиги КВН

1 ноября за победу в сезоне боролось более 20 команд.

Участники представили яркие, музыкальные и артистичные выступления, каждое из которых оценивали члены жюри. Команды, традиционно принимающие участие в лиге, передают свой опыт новичкам. И в итоге зритель наблюдает не только за игрой молодых артистов, но и видят их творческий рост.

Максим Подполенок, директор молодёжного учреждения «Молодая Арктика»: «Мы стараемся расширять наши горизонты, действия нашего КВНа, где может попробовать себя любой представитель нашей молодёжи, включая работающих специалистов».

Участие в КВНе помогает молодёжи не только оттачивать чувство юмора, но и развивать лидерские качества, а также уверенность в себе. А поддержка таких инициатив — очень успешная инвестиция в будущее северян.

Дмитрий Руссу, участник команды «Мох», г. Мончегорск: «Для меня это первый опыт участия в КВН, я предвкушаю. Мне нравится работать на публику, я люблю, когда полностью наполнен зал, я ожидаю приятных и положительных эмоций от зрителей».

На мероприятии присутствовали как первопроходцы, так и уже опытные представители игры. Одна из взрослых команд «Олкон» в прошлом году даже смогла выступить на фестивале «КиВиН» в Сочи.

Дарья Сачко, участник команды «Олкон», г. Оленегорск: «У нас производственные шутки, мы шутим про свои рабочие профессии рассказывать. У нас идёт конфликт офисников с производственными профессиями, этакая дуэль между шахтёрами с офисными служащими».

Для самых юных комиков лиги участие в проекте – полезное увлечение, которое в будущем может стать призванием.

Игорь Северинов, участник команды «Полярные нахимовцы», г. Мурманск: «Мне здесь нравится, во-первых, находишь новых людей, знакомых. Нравится шутишь, ездишь в города разные. А если проходишь в финалы, то получаешь награды. Нравится это всё».

По итогам фестиваля в сезон Мурманской Молодёжной лиги КВН прошли десять сильнейших команд: «Азбука Морзе», «Изи», «Нахимовцы», «МИК», «Кадеты», «Бесстыжие», «Катастрофа», «Синергия», «Абсурд» и «5+».