Пока добровольно: в России заработала рыбная биржаГрузооборот ММТП снизился в октябре 2025 года почти в три раза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.11.25 19:30

На сцене Центра «Лапландия» провели фестиваль Мурманской Молодёжной лиги КВН

1 ноября за победу в сезоне боролось более 20 команд.

Участники представили яркие, музыкальные и артистичные выступления, каждое из которых оценивали члены жюри. Команды, традиционно принимающие участие в лиге, передают свой опыт новичкам. И в итоге зритель наблюдает не только за игрой молодых артистов, но и видят их творческий рост.

Максим Подполенок, директор молодёжного учреждения «Молодая Арктика»: «Мы стараемся расширять наши горизонты, действия нашего КВНа, где может попробовать себя любой представитель нашей молодёжи, включая работающих специалистов».

Участие в КВНе помогает молодёжи не только оттачивать чувство юмора, но и развивать лидерские качества, а также уверенность в себе. А поддержка таких инициатив — очень успешная инвестиция в будущее северян.

Дмитрий Руссу, участник команды «Мох», г. Мончегорск: «Для меня это первый опыт участия в КВН, я предвкушаю. Мне нравится работать на публику, я люблю, когда полностью наполнен зал, я ожидаю приятных и положительных эмоций от зрителей».

На мероприятии присутствовали как первопроходцы, так и уже опытные представители игры. Одна из взрослых команд «Олкон» в прошлом году даже смогла выступить на фестивале «КиВиН» в Сочи.

Дарья Сачко, участник команды «Олкон», г. Оленегорск: «У нас производственные шутки, мы шутим про свои рабочие профессии рассказывать. У нас идёт конфликт офисников с производственными профессиями, этакая дуэль между шахтёрами с офисными служащими».

Для самых юных комиков лиги участие в проекте – полезное увлечение, которое в будущем может стать призванием.

Игорь Северинов, участник команды «Полярные нахимовцы», г. Мурманск: «Мне здесь нравится, во-первых, находишь новых людей, знакомых. Нравится шутишь, ездишь в города разные. А если проходишь в финалы, то получаешь награды. Нравится это всё».

По итогам фестиваля в сезон Мурманской Молодёжной лиги КВН прошли десять сильнейших команд: «Азбука Морзе», «Изи», «Нахимовцы», «МИК», «Кадеты», «Бесстыжие», «Катастрофа», «Синергия», «Абсурд» и «5+».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Ольга
05.11.25 15:52
С 17 сентября отправлено 2 посылки Почтой России мобилизованному сыну на сво. Не получил до сих пор. Обидно , парни ждут теплые носки и другие вещи из дома , а тут Почта отвечает что передали вам по
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
макс
03.11.25 17:32
Дружище, статья за 2023 год. Работаю на сборке АЭС зп 170к
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00«Международные новости». Информационная программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)250 тонн мелочи вернулось в оборот: итоги очередной «Монетной недели»-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Нива ГЭС-3 реализован проект по импортозамещению системы управления-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 ноября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»