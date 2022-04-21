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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.04.22 19:30

На сцене ДК имени С.М. Кирова состоится областной конкурс инклюзивного творчества «Возьмёмся за руки, друзья»

Искусство не имеет границ, поэтому во Дворце культуры имени С.М. Кирова активное внимание уделяют развитию инклюзивного творчества. Совсем скоро на сцене областного ДК состоится конкурс по этой тематике. А в преддверие его проходит семинар.

Инклюзия и искусство – тема актуальная, так как среди людей с ограниченными возможностями здоровья есть много творческих и талантливых. Помочь им раскрыть потенциал помогают, например, в областном Дворце культуры имени С.М. Кирова. Сейчас в стенах учреждения организовали семинар на тему основ инклюзивного танца и танцевальной реабилитации.

Павел Родионов, заведующий отделом реализации социально-культурных проектов ДК им. С.М. Кирова: «В нём принимают участие 20 специалистов учреждений культуры и социального обслуживания населения Мурманской области. В каждом муниципальном образовании у нас есть учреждения социального обслуживания, где есть категории людей с ограниченными возможностями здоровья».

Для слушателей выступил гость из Москвы - директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение» Леонид Тарасов. На протяжении многих лет он помогает людям с инвалидностью реализовываться творчески. У него даже разработана специальная авторская методика. Её эксклюзивность в том, что в процессе обязательно участвуют здоровые люди.

Леонид Тарасов, директор Центра социокультурной анимации «Одухотворение», председатель оргкомитета фестиваля «Inclusive dance»: «У нас в группах ребята занимаются, в том числе с разными видами нарушений – интеллектуальными, опорно-двигательными и сенсорными. На данный момент в нашем движении 450 коллективов из 72 регионов России и 36 стран».

Сейчас Леонид в Мурманске проводит только семинар, но уже строит большие планы на будущее. Он хочет провести в нашем регионе фестиваль «Инклюзив дэнс Арктика». А уже в эти выходные на сцене ДК состоится областной конкурс инклюзивного творчества «Возьмёмся за руки, друзья». В нём принимают участие как дети, так и взрослые.

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