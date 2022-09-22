На сцене города воинской славы - «Мастер и Маргарита»

«Мастер и Маргарита» – бессмертное творение, одно из произведений, которое хочется перечитывать. В постановке театра «Старый Арбат» оно воплотилось по-новому. Со спектаклем в город воинской славы приехали знаменитые гости, в роли Воланда – эксцентричный Виктор Логинов.

Для актёров театра высшим уровнем профессионализма считается участие в постановках по произведениям известных писателей: переплетение драмы и комедии, волнующие и неразрешимые проблемы, актуальные во все времена. Наверное, потому «Мастер и Маргарита» - излюбленная база для режиссёров-постановщиков. Свою вариацию на бессмертный роман представили актёры столичного театра. Роль Воланда исполняет энергичный и яркий Виктор Логинов. Артист уверен, что ритм спектаклю задают все его участники: и хоть финал произведения известен, но исход каждого выступления оригинален и непредсказуем.

Виктор Логинов, актёр театра и кино, г. Москва: «Чем спектакль отличается от кино? Говорят, что кино – это плевок в вечность, уже ничего не исправить, а вот каждый спектакль зависит от того, в каком состоянии проснулся каждый из участников этого действа: и актёры, и технари в технических будках, и каждый зритель, который приходит на этот спектакль. Мы все создаём ауру, атмосферу, а если кто-то раздражён, будет отвлекаться, то всё начнёт сыпаться».

Один актёр в постановке играет до 5 персонажей – черта, присущая театру «Старый Арбат». Что касается самого спектакля, то артисты между собой не то шутят, не то действительно побаиваются: даст ли сегодня Булгаков разрешение отыграть роль до конца?

Владимир Бегма, актёр театра и кино, г. Москва: «Это принцип театра. Сегодня Михаил Афанасьевич был к нам благосклонен, но не всегда: вырубался свет, случались катаклизмы. Но это нормальная булгаковская чертовщина».

Волноваться на сей раз было не о чем: судя по эмоциям зрителей, всё сложилось наилучшим образом.

Анастасия Гаврилюк, зритель, г. Полярный: «Эмоции – от смеха до слез: градация такая, у нас такие спектакли не часто. Классно».

Игра асов театрального искусства для тех, кто только собирается покорить сцену – это определённая школа.

Алексей Крапивко, зритель, г. Полярный: «Мне было очень интересно посмотреть на игру знаменитых актёров».

Некоторые из артистов «Старого Арбата» уже бывали в Полярном, а тот факт, что театр Северного флота рождён именно в этом городе, многих из них впечатляет. Но все, как один заявляют: «Вернёмся ещё с новыми постановками». И непременно возвращаются.