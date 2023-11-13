На сцене «Кировки» состоялся полуфинал Мурманской официальной лиги КВН

Восемь команд боролись за выход в финал сезона 2023 года, который состоится уже в декабре.

Команда бывшего педагогического университета, в отличие от названия родного вуза, не меняется. На сцене по-прежнему очаровательные девушки. Настолько очаровательные, что шутить начинают про беременность. Актуально и злободневно, а главное, по-взрослому. В составе команды есть и выпускники, так что всё в рамках приличия.

Денис Трутнев, участник команды «Я так больше не МАГУ»: «Третий сезон мы играем. Видно, что повзрослели».

КВН, в принципе, стал старше, «возмужал», в него давно играют не только студенты. Например, в полуфинал региональной лиги вышла команда 35-го судоремонтного завода «Разные люди». Корабли, шум, искры сварки и руки в масле - заводчане гораздо ближе к народу, чем кажется.

Евгения Волкова, участница команды «Разные люди»: «Есть о чём пошутить, есть на СРЗ талантливые люди».

КВН, кажется, всё больше становится корпоративным. На сцене «Кировки», зал которой традиционно был заполен полностью, вышили «Купите КилоВатт» Кольской АЭС, «Шпроты» УФСИН Мурманской области и «Сборная медицинских работников». Любые изменения - это неплохо, главное, чтобы зрители от души смеялись.

А лучшая геолокация для самых смешных КВНщиков - это лиги на ступеньку выше, а телевизионная - вишенка на торте. По словам участников, такой опыт окрыляет.

Максим Шамне, участник команды «Купите КилоВатт»: «И ты буквально паришь по сцене».

Парить по сцене в финале региональной лиги «Купите КилоВатт», увы, не будет. За чемпионский титул поборются «Разные люди», «Сборная медицинских работников», «Канат», «Сборная Заозерска», «Эффект Допплера» и «Я так больше не МАГУ».