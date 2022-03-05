На сцене Мурманского областного драматического театра в преддверии Международного женского дня прошёл праздничный концерт

В мероприятии принял участие губернатор Андрей Чибис, который поздравил жительниц Кольского Заполярья с наступающим праздником.

Женщины давно освоили многие чисто мужские профессии, подтверждение тому дамы в военной форме, которые так же были приглашены на праздный вечер в областной драматический театр. Женщинам в погонах в двойне приятно, их ведь и на 23 февраля поздравили.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Всех женщин, девушек, дочерей, матерей поздравляю с этим замечательным праздником, с Международным женским днём. Ведь вы для нас являетесь, безусловно, самой главной и важной опорой. А сегодня мир такой, что женщины не уступают современным мужчинам, выбирая самые ответственные и сложные профессии, – отметил Андрей Чибис. – Хочу пожелать здоровья, побольше любви, счастья, чтобы мужчины обращали внимание не только в канун 8 марта, но и каждый день уделяли должное внимание нашим замечательным дамам, которое они заслуживают».

Во время праздника глава региона вручил четырём жительницам Мурманской области государственные награды Президента Российской Федерации.

Также женскую половину региона поздравили командующий Северным флотом Александр Моисеев и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой: «Вы у нас как всегда прекрасны и обаятельны. Мы мужчины гордимся вашими успехами и достижениями».

После торжественных речей – главный подарок вечера, перед зрительницами выступил и известный музыкальный коллектив страны «Хор Турецкого» и арт-группа «SOPRANO Турецкого».