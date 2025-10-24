Страховое сообщество Мурманской области обсудило ситуацию в сфере автострахованияМЕТАЛЛОПРОКАТ АЛМАТЫ: ЦЕНЫ НОВОСТИ И СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ
На сцене Мурманского областного театра кукол провели показы эскизов спектаклей проекта «Сказки на салазки»

Картины, которые выберут эксперты, отправятся в отдаленные уголки нашей страны, чтобы их смог увидеть самый юный зритель.

Впервые в Мурманске областной театр кукол организовал Всероссийскую театральную лабораторию под названием «Сказки на салазки». Проект собрал экспертов из Мурманска, Сыктывкара, Вологды, Пскова, Якутии, Амурской области и других.

Его задача – создать мобильные спектакли по мотивам народных сказок для самых юных зрителей. Декорации и костюмы постановок можно легко возить по отдаленным уголкам области.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Результат лаборатории был успешен».

Формат спектакля камерный. В нём могут быть задействованы всего несколько актёров. А показать постановку возможно практически в любом пространстве, даже в школьном классе. При этом она сохраняет волшебную атмосферу театра.

Ольга Забоева, режиссёр-постановщик, г. Красноярск6 «Это очень интересный опыт».

Конкурс на участие был серьёзный. За три месяца отборочного этапа, который проводили в Санкт-Петербурге, поступило 37 заявок от молодых режиссёров и художников со всей страны. Из них отобрали пять ярких идей. Именно эти работы сейчас воплощают в жизнь на мурманской театральной сцене.

Игнатий Кириллов, режиссёр, художественный руководитель Арктической театральной платформы: «Все участники, которые приехали в Мурманск, проделали титаническую работу. Прекрасный результат, мы поможем реализовать идею».

Спектакли, которые выберут эксперты для показа в своих регионах, молодые авторы будут выпускать в театрах, включая гастрольные показы для зрителей в отдалённых населённых пунктах.

