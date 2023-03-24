На сцене Мурманского областного театра кукол состоялась торжественная церемония чествования выдающихся работников культуры региона

Мероприятие было приурочено к профессиональному празднику.

День работников культуры в России отмечают 25 марта, но награждение деятелей этой сферы организовали раньше. Церемония состоялась на сцене областного театра кукол.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «В рамках плана «На Сере жить» большую часть работы мы уделяем именно культуре, развитию инфраструктуры и творческого потенциала. Это огромное количество грантов. В сфере инфраструктуры - это появление новых виртуальных залов, модельные библиотеки. Ну, и по нарастающей – школы искусств, которые преображаются. Дома культуры, которые обновляют и музеи».

Всего в рамках праздничной церемонии премиями, Почётными грамотами, Благодарностями и Благодарственными письмами губернатора были награждены 55 работников сферы культуры, ещё 6 участников получили Почётные грамоты Мурманской областной Думы.

Лариса Круглова, депутат Мурманской областной Думы: «Сегодня мы особое внимание уделяем культуре и не только в больших городах, но и в маленьких населённых пунктах, так как у нас, зачастую, дом культуры является центром и туда приходят люди, которые проводят там своё свободное время».

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «Я всегда говорю, что за культурой стоит целый культурный спецназ, готовый решать «боевые» задачи в тот же час. Вы знаете, коллеги, с вами не страшно, с вами «страшно» интересно!».

Вечер в стенах театра кукол завершился показом спектакля «Саквояж доктора Чехова».