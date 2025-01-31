На сцене Мурманской областной филармонии выступит уникальный оркестр русских народных инструментов «Полярис»

Виртуозы оркестра исполнят любимые всеми композиции русской музыки в компании с юными солистами из музыкальных школ.

Проект «Маленькие солисты большого оркестра» собрал самых талантливых учеников музыкальных школ Мурманска и Североморска, а также Мурманского колледжа искусств. Большинство музыкантов удостаиваются чести сыграть с оркестром только будучи студентами консерватории, но эти ребята вытянули свой счастливый билет уже сейчас.

Матвей Дивеев, студент Мурманского колледжа искусств: «До этого у меня никогда такого не было».

Максим Панков, ученик Детской школы искусств №1: «Первый опыт, достаточно интересно».

Особую радость за юных музыкантов испытывают их преподаватели. Но подготовка ребёнка к его первому выступлению в оркестре, так ещё и в качестве солиста, это не только гордость для педагога, но и большая ответственность.

Михаил Семяшкин, преподаватель по классу «классическая гитара» Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак города Североморска: «Для нас это первый опыт выступления с оркестром. Это очень ответственно для музыканта».

Тем не мнее репетиции проходят слажено и весело. Во многом это зависит и от дирижёра. Тимур Мадаминов, выпускник Мурманского колледжа искусств, после учёбы в консерватории решил вернуться и развиваться как музыкант на севере. Тем более, что здесь появляется немало интересных проектов, которые и для зрителей, и для музыкантов открывают много нового.

Тимур Мадаминов, дирижёр оркестра русских народных инструментов «Полярис»: «Масштабность, во-первых, будет. Во-вторых, репертуар, а ещё и занимаются музыкой».

Оркестр исполнит русские народные и более современные музыкальные композиции и песни.

В этом году «Полярис» отметит 5-летний юбилей. Им уже есть чем гордиться - за спиной у музыкантов десятки успешных концертов.

Андрей Кучер, директор Детской музыкальной школы №1 города Мурманска: «Наверное, будем обращаться и к другим талантливым артистам, чтобы привлечь их и дать им такой новый опыт».

Примечательная деталь! Оркестр дополняет уникальный для региона инструмент – карельский кантеле. Он обладает удивительным звучанием и делает выступление ещё более интересным даже для искушенных зрителей.

Концерт удивит и заставит восхититься не только юными талантами Заполярья, но и тем, как все эти инструменты друг друга дополняют и звучат.

Выступление оркестра «Полярис» состоится на сцене Мурманской областной филармонии уже 4 февраля.