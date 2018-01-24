На сцене встретились «студент прошлого», «студент патриот», «студент отличник», «ленивый студент» и «студент будущего»

25 января по всей стране отмечается День российского студенчества. В преддверии этого праздника в актовом зале Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоялось открытие ежегодного городского конкурса «Студент года- 2018».

60 активных и талантливых ребят со всех образовательных учреждений высшего и среднего специального образования собрались на одной сцене, чтобы выявить самого лучшего «Студента года-2018». Этот конкурс проводится уже 17 раз, а интерес к нему растёт год от года.

Конкурс «Студент года- 2018» включает в себя 10 конкурсных испытаний, которые поделены на три этапа. По завершению каждого из них, количество участников будет сокращаться. В этом году открытие соревнований прошло необычно: ребята представили на суд зрителей и членов жюри дефиле в пяти различных образах: «студент прошлого», «студент патриот», «студент отличник», «ленивый студент» и «студент будущего». Каждый конкурсант подошёл к выполнению задания творчески, нередко с юмором. И это неслучайно, так как многие из ребят принимают активное участие в коллективах самодеятельности.

«Студент года» помогает ребятам адаптироваться в социальной среде, учит налаживать контакты с людьми, находить выход из сложных ситуаций. Неслучайно, помимо творческих испытаний, молодёжи предстоит показать и свою эрудицию и смекалку. Конкурс даёт отличный старт для дальнейшего развития студентов, их реализации в общественной деятельности города.

По итогам конкурса будут определены три победителя, которые на протяжении следующего учебного года будут получать стипендии главы муниципального образования город Мурманск. Финальные игры пройдут позже, а подведение итогов состоится в мае 2018 года.