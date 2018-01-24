Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеДве беды и одна радость правительства Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»24.01.18 19:30

На сцене встретились «студент прошлого», «студент патриот», «студент отличник», «ленивый студент» и «студент будущего»

25 января по всей стране отмечается День российского студенчества. В преддверии этого праздника в актовом зале Мурманского колледжа экономики и информационных технологий состоялось открытие ежегодного городского конкурса «Студент года- 2018».

60 активных и талантливых ребят со всех образовательных учреждений высшего и среднего специального образования собрались на одной сцене, чтобы выявить самого лучшего  «Студента года-2018». Этот конкурс проводится уже 17 раз, а интерес к нему растёт год от года.

Конкурс «Студент года- 2018» включает в себя 10 конкурсных испытаний, которые поделены на три этапа. По завершению каждого из них, количество участников будет сокращаться. В этом году открытие соревнований прошло необычно: ребята представили на суд зрителей и членов жюри дефиле в пяти различных образах: «студент прошлого», «студент патриот», «студент отличник», «ленивый студент»  и «студент будущего». Каждый конкурсант подошёл к выполнению задания творчески, нередко с юмором. И это неслучайно, так как многие из ребят принимают активное участие в коллективах самодеятельности.

«Студент года» помогает ребятам адаптироваться в социальной среде, учит налаживать контакты с людьми, находить выход из сложных ситуаций. Неслучайно, помимо творческих испытаний, молодёжи предстоит показать и свою эрудицию и смекалку. Конкурс даёт отличный старт для дальнейшего развития студентов, их реализации в общественной деятельности города.

По итогам конкурса будут определены три победителя, которые на протяжении следующего учебного года будут получать стипендии главы муниципального образования город Мурманск. Финальные игры пройдут позже, а подведение итогов состоится в мае 2018 года. 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБедное население неспособно на технологический прорыв - эксперт
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 397 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мурманчанин
23.01.18 23:06
Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как
Комментарий к новости:В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:25«Международные новости». Информационная программа04:40«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиЦены на топливо на АЗС Мурманской области ведут себя разнонаправленно-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 38 копеек, а доллар снизился на 2 копейки-PRO ЭнергетикуНеобходимо повышать надежность энергоснабжения региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 января-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика