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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.25 19:30

На сцену Драматического театра Северного флота возвращается мистическая повесть А. Пушкина «Пиковая дама»

Её уже показывали в стенах драмтеатра, но приостановили постановку на два года...

Загадочная и мистическая повесть рассказывает о реальных событиях. Когда-то графиня жила в Париже, где познакомилась с местным аферистом. От него она узнала карточный секрет, который помог ей не только отыграться, но и заработать на безбедную старость.

Однажды внук этой графини проигрался в карты и пришёл просить денег у бабушки, но та отказала. В отместку он рассказал эту историю Александру Пушкину.

Алексей Башкиров, исполнитель роли Томского: «Дом графини, который находится в Санкт-Петербурге, в нём сейчас находится ведомственная поликлиника. По-моему, если я не ошибаюсь, Министерства внутренних дел. Попасть туда очень сложно. У меня было время, я решил зайти в этот дом. Думаю, если я туда попаду, то значит, получится роль, на которую благословила меня графиня. И я пришёл туда, говорю: «Я актёр, играю Томского, внука графини, хочу посмотреть на её апартаменты». Мне сказали: «Пожалуйста, вот вам старшая медсестра – идите, гуляйте». И она меня водила, показывала будуар, лестницу, по которой спускался Германн. Я понял, что меня благословили, скажем так».

По повести, Германн не был азартным игроком. Он с интересом наблюдал за процессом, но сам не садился за стол. Так и Дмитрий Лапин, артист театра, которому досталась одна из сложных ролей в спектакле, никогда не участвовал в азартных играх.

Дмитрий Лапин, исполнитель роли Германна: «Я не азартный человек. Я больше привык, несмотря на творческую специальность, больше привык всё-таки думать, а потом делать, не предаваться чувствам. А Германн - хоть он и был скрытен, но у него очень здесь всё пылает».

«Пиковая дама» в интерпретации Александра Шарапко - это не просто драматическая история о бравых конногвардейцах, Германне, которому открылась жуткая тайна трёх карт, старой графине и её воспитаннице Лизе. Это мистическая история возмездия.

Александр Шарапко, главный режиссёр Драматического театра Северного флота: «Я в карты не играю вообще. У меня своя игра. Эта игра ещё более завлекательна. Что касается игры, страсти, жажды, особенно, что касается жажды наживы, то это страшные вещи. Об этом, по существу, и наш спектакль. О том, что очень легко потерять всё».

Впервые «Пиковая дама» в прочтении флотского театра появилась на свет в апреле 2022 года и вскоре её убрали из репертуара, но спустя несколько лет спектакль снова покажут зрителям. На премьеру, которая состоится 1 февраля, полный солдаут.

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