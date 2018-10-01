На сдачу крови - мотоколонной

Пропаганда безвозмездного донорства и соблюдения правил дорожного движения - мурманская организация доноров «Капля жизни» приглашает северян присоединиться к акции «АвтоМотоДонор», которая уже во второй раз состоится в столице Заполярья 2 октября.

В июле этого года в пробной акции приняли участие 30 неравнодушных северян. В этот раз организаторы надеются привлечь ещё больше людей. Проект по развитию донорства, в рамках которого проводится акция, был достойно оценен и стал победителем конкурса президентских грантов в декабре прошлого года. Чтобы стать донором крови и помочь спасти чью-то жизнь, необходимо заранее подать заявку. Сделать это можно в группе организации «Капля жизни» «ВКонтакте» или по телефону.

- Встречаемся мы в 8.15 на Ленинградской улице, около сквера, - рассказывает Ольга Склярова, заместитель председателя МРООД «капля жизни». - В 8.30 мы стартуем колонной и доезжаем до городской станции переливания крови, где происходит основное наше действие - сдача крови. Люди, которые придут пешком и мотолюбители могут сразу к 9.30 подходить на станцию переливания крови, которая находится на территории областной больницы (ул. Павлова, 6 корпус 10).

Телефон для справок +7-906-289-50-39.