На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 66 новых случаев заболевания CoViD-19. Больше всего зараженных в Мурманске + 42, Североморске +13 и Мончегорске +2. Covid-19 заболел так же один из рабочих стройки в Белокаменке. Там, к слову, последнее время крайне редко появляются больные, вероятно, введённые меры профилактики действительно работают.

Впервые за несколько недель в области не зафиксировано смертей от осложнений вызванных инфекцией коронавируса. Напомним, на сегодняшний день в Заполярье 157 человек умерли от Covid-19.