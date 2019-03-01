На «Семечке» началась подготовка к Чемпионату мира по ледяному плаванию

На Семёновском озере Мурманска началась подготовка к Чемпионату мира по ледяному плаванию. Первая лунка уже просверлена. Сейчас рабочие будут расчищать площадку для соревнований, устанавливать дополнительные трибуны и, конечно же, создавать уникальный ледяной бассейн. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» побывала на озере во время этих работ.

Сейчас на Семёновском озере катаются лыжники, ловят окуньков любители зимней рыбалки и неспешно прогуливаются поклонники спортивной ходьбы, но уже через две недели мурманская «Семечка» станет площадкой крупнейших соревнований. Здесь состоятся два знаменательных события: «Кубок Арктики» и III Чемпионат мира по ледяному плаванию. Сегодня на озере пробурили первую лунку, которая позже станет бассейном на 10 дорожек. Пока подготовка площадки только начинается, но городские власти уверены, что к старту всё будет подготовлено хорошо.

«С 4 марта, в понедельник, здесь будут десять дорожек, как на Олимпийских соревнованиях», - заверил журналистов Андрей Авсянкин, начальник отдела учебно-спортивной и физкультурно-оздоровительной работы спорткомитета г. Мурманска.

Сетует на капризы погоды и директор спортивного комплекса «Авангард» Сергей Негода. Сотрудники учреждения следят за благосостоянием многих спортивных объектов Мурманска, в том числе и лыжных трасс. «Сейчас сложности на лыжной трассе, потому что снег выпадает и выдавливает воду наружу, - отмечает Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». - Очень сложно, потому что снегоход практически тонет, но мы стараемся содержать всё в порядке».

Специалисты отмечают, что какой бы ни была погода, соревнованиям быть, тем более, что всё необходимое для организации международных первенств у столицы Заполярья есть. А это значит, что с 15 по 17 марта зрители смогут воочию увидеть лучших ледяных пловцов мира.