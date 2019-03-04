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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.03.19 19:30

На «Семечке» продолжается подготовка к III Чемпионату мира по ледяному плаванию

В Мурманске на Семёновском озере продолжается подготовка к Чемпионату мира по ледяному плаванию. Первую лунка специалисты просверлили ещё на прошлой неделе. Сейчас же рабочие сооружают полноразмерный бассейн для экстремальных заплывов и очищают прилегающую территорию от снега.

До III Чемпионата мира по ледяному плаванию остаётся меньше двух недель. С 15 по 17 марта Мурманск вновь станет столицей этого вида спорта, который вполне может стать олимпийским. В столицу Заполярья приедут сотни участников и тысячи зрителей со всего мира, поэтому помимо местных красот нашему городу нужно показать ещё и высочайший уровень организации соревнований такого масштаба. Для этого в настоящее время задействованы многие структуры и ведомства. Например, за чистоту территории, где пройдёт чемпионат, отвечает Управление дорожного хозяйства.

«Основная наша задача – это выделение тяжёлой техники, чтобы подготовить территорию для стоянок машин. Также необходимо подготовить трассу на озере, - рассказывает Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства». - Два дня пробовали всё подготовить, но появились сложные технические моменты. Профессионалы должны подойти и разобраться, каким образом нам всё обустроить. Но основную работу мы проводим успешно».

Работы по возведению уникального зимнего бассейна на Семёновском озере идут полным ходом. Несмотря на сильный мороз, специалисты уже начали подготовку площадки, в которую уже совсем скоро окунуться спортсмены-экстремалы со всего мира. Из новинок – уникальная система электронного финиша, которая позволит с точностью до сотых секунд определять результаты выступающих.

«Мы хотим, чтобы никаких механических секундомеров у нас не было, чтобы всё было, как в настоящем олимпийском бассейне, - рассказывает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. – Чтобы после того, как спортсмен, оттолкнувшись от бортика и коснувшись на финише рукой электронной тачпад системы, секретариат увидел у себя на компьютерах результат, а зрители сразу увидели результаты на табло».

Церемония открытия соревнований состоится 15 марта. Торжественное закрытие, награждение победителей и шоу-программа «Вода, лёд и пламя» порадуют зрителей 16 числа с 19 часов.

 

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