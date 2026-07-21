На «Семечке» всё здорово!

Семёновское озеро — природный водоём в северной части Мурманска. Сейчас на его берегу расположен парк культуры и отдыха, строительство которого началось 68 лет назад. Озеро привлекает как местных жителей, так и туристов.

До прихода первых исследователей на территорию будущего Мурманска в 1914 году все озёра были безымянными. Согласно легенде, Семёновское озеро было названо в честь рыбака Семёна Коржова или, как его ещё называют, Коржнева.

Уже не первый год территорию вокруг озера облагораживают и развивают. Сейчас большая экологическая тропа соединяет его берега, создавая комфортную зону для разнообразного отдыха. А ещё год назад региональная общественная организация «За безопасность окружающей среды» представила проект благоустройства территории Семёновского озера, который занял первое место.

Улучшения качества инфраструктуры оценивают жители Мурманска:

- Здесь вообще ничего не было! Мы зимой на лыжах через кусты пробирались. А теперь там всё облагорожено. Там стало лучше, чем было.

- Во-первых, здесь природа какая! Смотрите, какая красота! Мы катаемся на лодке, катере. Мы кормим уточек. Так что ребята, всё здорово!

- Очень интересно, очень хорошо здесь. Достаточно много всего для детей.

Семёновское озеро остаётся популярным местом для семейного отдыха. Окружающие леса и цветущие берега создают живописные виды. И прогулки по окрестностям знакомят с природой севера. А ещё здесь на площадках проводят фестивали и культурные мероприятия. Доступны прогулки на катамаранах, сапах и лодках. И, конечно, на Семёновском озере расположен большой парк аттракционов.

Вода в Семёновском озере чистая и прозрачная. Кстати, в нём обитают форель, окунь и щука. Летом на водоёме местные жители активно рыбачат, а зимой устраивают подлёдный лов.