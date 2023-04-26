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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.23 19:30

На Семёновском озере Мурманска состоялось профилактическое мероприятие «Тонкий лёд»

Сотрудники МЧС рассказали школьникам как вести себя, когда человек попал под лёд.

Весной лёд становится хрупким. Гуляющие по такому покрытию дети до конца не понимают существующей опасности. Если есть сомнения в прочности, то на замёрзший водоём лучше вообще не выходить, утверждают спасатели.

Но что делать, если ЧП уже случилось? Об этом школьникам на берегу Семёновского озера они и рассказали, и показали.

Евгений Иванов, начальник Единой дежурно-диспетчерской службы г. Мурманска: «Данное мероприятие является значимым, потому что у нас дети любопытные. Сейчас начинается период обильного снеготаяния, таяния льдов на водоёмах. Опасность выхода на лёд очень актуальна на сегодняшний день».

Заметив, что человек провалился и начинает тонуть, нужно действовать быстро, позвонив в экстренные службы. Но бывает и так, что медлить нельзя.

- Самое главное, сначала вызвать скорую помощь. Потом позвать на помощь, если ты сам не можешь. Но если можешь, то попытаться вытащить, отойти на безопасное расстояние. Либо ждать. И если всё плохо, то оказать медицинскую помощь.

Официальная статистика напугать не способна, но в прошлом году в Мурманске один человек провалился под лёд. А вот сколько раз те же рыбаки уходили под воду, или на льду проваливался снегоход, никто не считал. Спасают в таких случаях люди себя сами.

Ярослав Комарницкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС ГУ МЧС: «У нас проходили непосредственные мероприятия с использованием и сподручных средств, которые могут быть у любого человека, и с помощью специальных средств. Подручные средства – это палка, верёвка, шарф, куртка. Детям рассказали, как это всё применяется».

Температура растёт и замеры, которые делают спасатели на водоёмах региона, говорят о резком утоньшении ледового поля. Скорее всего, в ближайшее время выйдет постановление о запрете выхода на лёд.

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