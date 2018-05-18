На Семёновском озере начался второй этап реализации проекта «Комфортная городская среда»

Об этом свидетельствует установленное ограждение вдоль пешеходной зоны.

Напомним, осенью прошлого года завершилась первый этап создания парка на Семёновском озере, основной достопримечательностью которого стала уютная набережная. Так же тут появились прогулочные дорожки, несколько смотровых площадок, крытая велосипедная парковка и детская площадка. Работу завершили в срок, и всего за несколько месяцев это место стало одним из самых посещаемых в Мурманске. Горожане приходят сюда погулять с детьми и просто провести время в приятной обстановке. На голосовании за приоритетный проект «Комфортной городской среды в 2018 году» большинство Мурманчан вынесли свой вердикт: работу по созданию парка стоит продолжить. И вот как только снег сошёл полностью, вторую часть пока неблагоустроенной лесополосы обнесли ограждением. Со дня на день тут начнутся земельные и другие строительные работы. В общем счёте длинна пешеходных дорожек составит 4 километра, так же тут появятся спортивные, тренажёрные и детские площадки, специфичные уличные сооружения и удобные скамейки. Ремонт планируют завершить к осени 2018 года.