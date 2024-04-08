На Семёновском озере состоялось первенство города по рыболовному спорту в рамках 69-го Праздника Севера

Так много людей на льду Семёновского озера можно увидеть нечасто. 78 человек в выходной день собрались здесь ради подлёдной рыбалки. Но ловили они рыбу не для наваристой ухи, а ради спортивного интереса в рамках соревнований.

Ирина Цыганкова, председатель комитета по физической культуре, спорту и охране здоровья администрации города Мурманска: «Можно сказать, что мы находимся в центре города и естественно, что в этот день солнышко светит. Наши 80 участников, как вы видите, и взрослые, и дети. Они и семьями у нас выступают. Очень хорошо, что мы именно на Семёновском озере проводим эти соревнования».

Сергей Тян, директор городского спортивного комплекса «Авангард»: «Прошлись, посмотрели по лункам. У нас очень много участников, даже детей много, которые уже ловят. У нас уже есть и первые уловы».

Согласно правилам первенства, которое проводили в рамках городского Праздника Севера, наживку участники вправе использовать любою. Но добывать рыбу можно только со льда на мормышку и с одинарным крючком.

Андрей Авсянкин, начальник отдела спортивно-массовой работы администрации города Мурманска, главный судья соревнований: «Он хоть с поплавком, хоть с кивком, но на удочке должна быть только одна мормышка. Остальное – нарушение. Если это тройник или два крючка – это нарушение. Выносим предупреждение и дальше снятие с соревнований».

По признанию спортсменов, лов шёл хорошо. Однако, на все крючки попадались только окуни. Хотя, ходит легенда, что в водах Семёновского озера можно встретить и других рыб.

Жанна Фатеева, участница соревнований: «Окунь, окушок ловится. Говорят, что здесь есть налим, но я его ни разу не ловила. Не могу вам сказать. Щука есть. Что будете делать с уловом сегодняшним? Можно на сковородку, можно в уху».

Каждый из рыбаков, конечно, надеялся на большой улов. Но тут, как говорится, всё зависит от удачи. Одно можно отметить, что для жителей портового города ловля рыбы – всегда настоящая радость.

Светлана Кочетова, участница соревнований: «Я ездила ещё летом в Москву. Там мы тоже ловили рыбу. И там я словила две рыбки также, как и тут. Тут я зимой в первый раз».

Сергей Неспанов, участник соревнований: «Как коренной мурманчанин, можно сказать, с детства. Как отец в первый раз взял меня на рыбалку, так и проснулась любовь. Здесь сегодня и сын, и отец. Династия здесь».

По итогу соревнований награждали не только рыбаков с самым тяжёлым по весу уловом, но также и за самую большую пойманную рыбу.

Также призы получили первые просверлившие лунку, первые поймавшие рыбу и самый юный участник первенства.