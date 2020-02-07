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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.20 19:30

«На Севере - жить!» и можно смело смешить!

«На Севере - жить!» - под таким названием прошли очередные игры КВН среди команд подразделений УФСИН Мурманской области. Мероприятие посвящено 79-й годовщине создания Управления исполнения наказаний России по Мурманской области.

Для них КВН – всегда праздник! Девять команд практически со всех подразделений  регионального УФСИН умеют весело шутить и зажигать зрителей. Эти игры особые, они часть праздничных событий, приуроченных к 79-й годовщине региональной службы исполнения наказаний.

Дмитрий Тарасов, начальник Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Мурманской области: «Сегодня ощущения праздника присутствует у каждого сотрудника, у меня, в том числе. Но я переживаю за каждую команду. Я не могу кого-то выделять. Они все для меня родные. А кто победит, пусть выбирает жюри, оно представлено людьми, которые не первый год занимаются этими вопросами, а в компетентности их выбора я ни капельки не сомневаюсь».

Организаторы признаются, что от команд, заявившихся на участие, не было отбоя, таким образом, их число почти вдвое превысило изначально запланированное. У каждого в запасе свои шутки, своя изюминка. Но объединяет их одно – КВН им работать, и жить помогает.

Сергей Андрейко, капитан команды КВН «ОК»: «Какая бы у нас работа сложная ни была, в ней есть и юмор. У нас много разносторонних людей, которые пытаются прийти на работу в хорошем настроении, передать его остальным. От этого рождаются шутки, которые мы показываем на сцене».

Андрей Афонин, капитан команды КВН «Коробка с карандашами»: «Мы не любим стоять на месте, всегда что-то новенькое придумываем. Служба даёт свои познания, свой юмор у нас есть. Не каждый человек поймёт его. КВН он и есть КВН, надо шутить, всегда быть озорным, весёлым».

Кристина Хрушкова,  член команды КВН «Гвардейцы кардинала»: «Отвлекает от работы. Позволяет посмотреть по-другому на свою службу, где-то посмеяться, встретиться всем - это КВН».

Во время торжественного вечера состоялось награждение особо  отличившихся сотрудников подразделений УФСИН России по Мурманской области.

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