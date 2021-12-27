«На Севере- тепло!» - заполярная ярмарка проходит с пряниками и глинтвейном

Новогодняя ярмарка «На Севере- тепло!» открылась в минувшие выходные на Пяти Углах.

Чем ближе любимый праздник - Новый год, тем наряднее становится центральная площадь Мурманска. Здесь дан старт уже полюбившейся многим ярмарке «На Севере-тепло!». Горожане, даже те, которые торопятся в разгар рабочего дня по делам, непроизвольно замедляют шаг, чтобы насладиться атмосферой волшебства.

Возможно, именно здесь вы найдёте оригинальные подарки для родных или порадуете себя чем-то особенным. Всего в ярмарке принимают участие около 20 предпринимателей, которые представляют свою продукцию в брендированных домиках и фудтраках.

Имбирные пряники и правда на загляденье. Самый недорогой чуть больше ста рублей, самый востребованный – на палочке, такие особенно по вкусу детям. В этом году кондитеры экспериментируют: на прилавках представлены съедобные тигры – символ наступающего 2022 года.

Сабрина Агаева, участница ярмарки «На Севере-тепло!»: «Есть у нас глинтвейн по авторскому рецепту, который пользуется спросом. Он очень вкусный, я сама пробовала. Он согревает и дарит новогоднее настроение».

Ярмарка похожа на небольшой сказочный городок, из которого не хочется уходить.

Неподалеку расположился 14-метровый лабиринт изо льда. В нём можно встретить сказочных персонажей и лесных жителей. Настоящим украшением ярмарки стал хрустальный сруб с резным троном.