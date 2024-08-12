«На Севере – твой проект» - началось голосование

На портале «Наш Север» стартовало голосование за инициативы жителей Мурманской области, которые были поданы для участия в губернаторской программе «На Севере – твой проект».

С 1 по 30 июля жители Мурманской области подали для участия 291 заявку из 48 населённых пунктов. После чего они были отправлены на модерацию, чтобы пройти проверку на соответствие критериям отбора. В итоге допущено к голосованию 238 инициатив, из них 72 по Мурманску.

Голосование продлится по 15 сентября. Жители городов имеют право проголосовать за один инициативный проект, жители посёлков за один проект муниципального района и за один проект соответствующего поселения. Воплощение инициатив, запланировано на будущий год.

Сейчас в Мурманской области продолжается реализация проектов-победителей прошлых лет. Основными популярными направлениями у северян остаются благоустройство территорий, ремонт входных групп и подъездов многоквартирных домов, благоустройство объектов культуры, образования, физической культуры и спорта.

Напомним, проекты-победители будут определены в ноябре.