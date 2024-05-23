«На Севере – жить» - дороги ремонтировать

В Мурманске на улице Полярный Круг жители давно мечтали о нормальной проезжей части. Старая дорога изжила своё и пришло время её ремонтировать. Рабочие уже приступили к работам.

За лето им предстоит обновить порядка 6 тысяч кв. метров дорожного полотна. Здесь появится новая проезжая часть, бордюрный камень, пешеходный переход и тротуар. Ремонт этого участка очень важен, ведь он единственный, ведущий к домам.

Пока рабочие трудятся хорошо и даже с небольшим опережением графика. А завершить весь объём работ должны к концу сентября.

Всего в этот летний сезон в Мурманске будут отремонтированы 27 участков дорог на 27 улицах. Это 14,5 км обновляемых в рамках нацпроекта дорог.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Благодаря решениям, которые Андрей Чибис принял в рамках плана «На Севере – жить», отремонтируем ещё 30 участков. В том числе четыре перекрестка, среди них на улицах Книповича и Полярные Зори, который вызывает большое количество вопросов и раньше являлся аварийно-опасным участком».

Кроме того, в этом сезоне будут завершены два капительных ремонта на улицах Подгорная и Героев Рыбачьего.