«На Севере – жить!» - главный мотив оперативного совещания в правительстве региона

Традиционное оперативное совещание в правительстве региона сегодня Андрей Чибис начал с минуты молчания в память о недавно покинувшей этот мир сенаторе Татьяне Сахаровой. После этого участники заседания приступили к обсуждению запланированных тем.

В Мурманской области действует пожароопасный сезон и северянам о запрещено разводить костры в лесу. В эти выходные уже зафиксированы первые возгорания. Их успешно ликвидировали, но допускать небрежное отношение к хрупкой северной природе нельзя.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Если брать статистику прошлых лет, то мы видим, что подавляющее большинство пожаров – это человеческих рук дело. Напоминаю ещё раз, недопустимо разводить костры. И если это произошло, не допускайте его распространения».

За нарушение правил нахождения в лесах предусмотрены штрафы: для граждан от 15 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 50 тысяч, для юридических лиц от 100 до 400 тысяч рублей или уголовная ответственность. В Мурманской области проводят кампанию «Останови огонь!» и рейды в рамках операции «Костёр» совместно с полицейскими и спасателями. Инспекторы ежедневно патрулируют леса.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Прошу муниципалитеты ввести соответствующие ограничения, в том числе на заход в леса. Понятно, за каждым человеком, туристом или рыбаком, который посещает лес, полицейского не поставишь. Поэтому очень важно каждому из нас знать и помнить правила предосторожности, с уважением и бережно относиться к природе».

Мурманская область – одна из лидеров в стране по динамике ожидаемой продолжительности жизни. В прошлом году завершены нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография», а с этого года сфера вошла в четыре новых нацпроекта.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мурманская область – одна из лидеров в стране по динамике ожидаемой продолжительности жизни. Это интегральный показатель – чёткая методика, которая оценивает работу системы здравоохранения».

В рамках плана «На Севере – жить!» активно развивается выездная помощь. Действует 14 маршрутов медицинских шаттлов и один рейсовый «Кировск-Апатиты-Кировск». Также Минздрав региона реализует проект дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниями. А ещё за шесть лет отремонтировано 18 поликлиник и отделений, построено 13 амбулаторий и 19 ФАПов. За последние три года открыто 18 новых направлений диагностики и лечения.

Губернатор подчеркнул, что кадровое обеспечение – один из приоритетов работы регионального правительства. Кроме того, зарплаты медицинских работников региона остаются одними из самых высоких: третье место на Северо-Западе и одиннадцатое - по России.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для повышения эффективности медицинской помощи мы меняем структуру здравоохранения, в том числе путём укрупнения учреждений. Сокращение количества подведомственных организаций позволит сократить административные издержки, а деньги направить на саму систему».

Дмитрий Панычев, заместитель губернатора Мурманской области - министр здравоохранения Мурманской области: «Мы уже укрупнили наши подведомственные учреждения - из 33 до 25. И следующий этап – присоединение восьми наших ЦРБ к областной клинической больнице, а также двух домов ребёнка к Детской областной больнице. К сентябрю наших подведов стане пятнадцать».

Главой государства даны поручения по результатам Международного арктического форума. Это выработка дополнительных механизмов финансирования расходов, связанных с оказанием медицинской помощи жителей Крайнего Севера, а также строительство детской областной больницы и модернизация областной больницы имени Баяндина.

Мурманская область с размахом отметит День России. 12 июня в Кировске северяне смогут поучаствовать в игре-путешествии «Что я знаю о России?». В Североморске на мысе Алыш торжественно поднимут флаг, а на улице Сафонова проведут концерт. В Ловозерском округе организуют турнир «Традиции, ремесла, мастера». В Терском округе запланированы концерт, мастер-классы и ярмарка сувениров. В Коле будет фестиваль Полярного дня на Поморской набережной и слёт молодежных движений.

11 июня в парке «Патриот» состоится концерт, а 12 июня в Долине Уюта забег с флагами.

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «В этом году вновь в Мурманск и Апатиты прибудет «Поезд Победы». Посещение музея на колесах возможно только по билетам, их можно получить бесплатно на официальном сайте проекта. После остановки в городе-герое Мурманске, с 10 по 13 июня, состав отправится в Апатиты, где он пробудет 14 и 15 июня. Обращаю внимание, что регистрация для мурманчан откроется 9 июня, для жителей Апатитов – 13 июня».

Также народное гуляние и праздничный концерт начнутся в 15.00 у «Меридиана». Перед северянами выступят лучшие коллективы Мурманской области и группа «Белый орёл».

Ольга Обухова, министр культуры Мурманской области: «С 13 до 17 часов приглашаем всех гостей и жителей города посетить интерактивные площадки рядом со сценой и в сквере у ДК имени С.М. Кирова: этническую выставку старинного русского быта, караоке-шатёр, шоу мыльных пузырей. Также в этот день все желающие смогут стать частью большого хоровода».

Три новых общественных пространства, четыре проекта-победителя всероссийского конкурса, 66 инициатив жителей, ремонт не менее 290 дворов - Андрей Чибис рассказал о запланированных работах по благоустройству, отметив, что в этом году усилия будут сосредоточены на опорных населённых пунктах.

Запланировано создание трёх новых общественных пространств, реализация четырёх победителей всероссийского конкурса и 66 инициатив жителей. Также будет отремонтировано не менее 290 дворов. В рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды реализуют крупные проекты по благоустройству второго этапа Поморской набережной в Коле и парка Бровцева в Мончегорске. Продолжается благоустройство улицы Строителей в Полярных Зорях и улицы Ленина в Ковдоре.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Особое внимание мы уделяем развитию города-героя Мурманска, как президент его назвал – столицы Русской Арктики. Уже началось преобразование исторического центра, улицы Ленинградской, которая станет пешеходной. Также идёт реконструкция площади Пять Углов. Естественно, мы продолжаем ремонты фасадов, кровель, оснащение архитектурно-художественной подсветкой».