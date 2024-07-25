«На Севере – Жить» - слоган, который стал реальностью в Ковдоре

За последние несколько лет Мурманская область значительно преобразилась. Одним из главных изменений по праву можно считать благоустройство общественных пространств, например, в Ковдоре. Здесь в самом сердце города расположился большой и красивый парк.

Центр Ковдора – значимое для жителей города место. Здесь расположены администрация города, Дворец культуры, разнообразные магазины, кафе и офисы. Конечно, территорию ежедневно посещает практически каждый житель. Поэтому в 2021 году было принято решение её реконструировать от здания администрации до ДК.

Алексей Сафронов, главный инженер ООО «Валентина»: «Работали мы с весны по осень. До этого периода парк находился весь в плачевном состоянии. Это было старое покрытие, отсутствие какой-то нормальной растительности. Он был заросший весь, некоторые участки заболоченные, вплоть до того, что прилетали туда жить утки. Были и такие места».

Несмотря на трудности, парк реконструировали не просто красиво, но и качественно. Часть улицы Победы освободили от транспорта, она стала пешеходной. Здесь проложили новые дорожки для прогулок, установили детские площадки, мафы, подвесные диваны, скамейки и урны, провели современное освещение.

Алексей Сафронов, главный инженер ООО «Валентина»: «Также мы восстановили газоны, где раньше была даже визуально непригодная территория. Всё это мы восстановили, привели в порядок. Впоследствии компания «ЕвроХим» проводила посадку новых древесных растений, высадили ёлки, кустарники. Сейчас это всё потихонечку подрастает и радует жителей своим внешним видом».

В парке «Сокольники» выполнена вырубка и санитарная обработка старых деревьев, разбиты газоны. Но позитивно обновления оценили не все, что привело к обвинениям в отношении подрядчиков.

Наталья Карасюк, инспектор Контрольно-счётной палаты Ковдорского округа: «По техническому заданию на данном объекте должна была проводиться механизированная подготовка почвы к посеву. Даже визуально было видно, что это практически сделать невозможно, потому что густо деревья стоят. Не проведена санитарная вырубка и большое количество не выкорчеванных пней. Не проведено озеленение, так как должна быть механизированная обработка, а потом посев трав. Но так как земля не подготовлена, соответственно, и посев не произведён».

Сейчас, по словам активистки и руководителя проверки, практически всё исправлено, кроме одного.

Наталья Карасюк, инспектор Контрольно-счётной палаты Ковдорского округа: «Сейчас всё исправлено, все хорошо, как и должно быть, за одним исключением - часть данного объекта не озеленена до сих пор. Это за ДК, за гаражами, это примерно восемь тысяч квадратных метров».

Однако, подрядчик уверяет, что данные работы были даже перевыполнены. Подтверждение тому – карта, опубликованная поисковой системой, сьёмка, которая состоялась в августе 2021 года, что указано на самом сервисе. Это был тот самый момент, когда велась реконструкция парка, в том числе рабочие наносили растительный слой земли (ссылка на карту: https://www.google.com/maps/@67.5654534,30.4765894,3a,75y,191.21h,103.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZlPBLjIHPo677GSf5mNn9w!2e0!7i16384!8i8192?entry=ttu).

Данные документы Контрольно-счётного органа оспариваются в судебном порядке, отмечают специалисты. Но самое главное, обновленный парк пришёлся по душе тем, ради кого его и ремонтировали, – жителям города, которые любят здесь гулять и отдыхать.

- После обновления этот парк прекрасен стал. Посмотрите, сколько людей на скамейках отдыхает. Проделана грандиозная работа по реконструкции, я доволен. Вот мы со знакомой встретились здесь. Да, мы каждый день гуляем с ребёнком, очень нравится. У нас ещё старший ребенок есть. И качельки, и фонтан - всё обожает, даже больше, чем детские площадки.

- Просто был заброшенный парк, в котором собирались... Как сказать-то культурней? Алкоголики собирались, кому пойти некуда. Тут мусор один был. И опасно было гулять вечером тут было нормальным людям. А сейчас, смотрите, место стало традиционным, даже детки и молодые мамы с колясками. Вечером здесь полно их.

- Возле дворца всегда было затопляемое безобразное место, грязь. Даже на субботник выходить было невыносимо. Потому что это было болото. Сейчас же дренаж, высушили, проредили деревья. Настолько светло и хорошо. Проводить мероприятия в парке Гиперборейском теперь просто замечательно. Очень красиво стало, уютно. Меня ещё радует эта площадь сама, что дети в безопасности могут на самокатах, велосипедах кататься.

Да, именно на этой территории проводят большие городские праздники, в том числе знаменитый Гиперборейский Новый год и день рождения «ЕвроХима» - градообразующего предприятия.

Артур Белянин, директор Городского Дворца культуры: «Здесь вообще нежилая была зона, дикая. Особенно, когда построили администрацию, перегородили проход сквозной. Здесь никого не было. Более того, слева и справа от Дворца культуры, где сейчас детские площадки, зоны отдыха, качели. Я вам скажу, что по левому фасаду было болото, просто утки плавали, когда я приехал, я это застал. С правой стороны было не лучше, тоже заболоченная местность. Сейчас там благоустроенные площадки сделаны».

Местные жители ежедневно посещают эти площадки. Проводят свободное время на свежем воздухе, отдыхают.

- Каждый день гуляем. Если будет погода, токаждый день гуляем. Мы каждый день здесь ходим, нравится нам. Хорошо, хорошо сделали. Прямо за каких-то два года тут всё перевернули. И там площадь сделали, и дороги. Чистота такая, летом и зимой можно качаться, всё почищено.

- Очень нравится в тенечке посидеть, на лавочке покачаться. С коляской погулять. Здесь такие дороги ровные – очень нравится, конечно. То, что площадки новые здесь поставили, парк облагородили за администрацией, тоже очень хорошо. Все в восторге, в общем-то.

Озеленение парка за администрацией города лишь часть обновления. В конце прошлого года завершили реконструкцию сквера на площади Ленина. Так появился «Ковдорский магнит».

Антон Чернов, генеральный директор ООО «Валентина»: «Сделаны большие парковочные места с двух сторон, уложена тротуарная плитка, посередине тоже плитка. Искусственный камень для туманно-образователей. Установлена чаща-фонтан, биокамин. Также можете наблюдать искусственные камни с подсветкой. Так как сейчас у нас круглосуточно светит солнце, цвета практически не видно. И было принято решение на данный момент их отключить».

На территории асфальтовое покрытие поменяли на тротуарную плитку. Установили новое освещение, различные архитектурные и световые мафы. Создали амфитеатр для собраний и выступлений, скейт-площадку.

Кристина Харатова, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Необычным украшением площади стал туманно-образователь. Три столба, которые орошают прохладной влагой в столь жаркие дни всех прохожих».

Часть зелёных насаждений оставили. А ещё высадили много новых кустарников и деревьев из кировского питомника. Осталось дождаться, когда они вырастут.

Ещё на площади есть комфортные подвесные диваны.

- Нам очень нравится, всё очень изменилось. Особенно, когда такая хорошая погода. Поначалу все эти распрыскиватели не оценили, не очень-то на фонтан похожи. А в такую погоду дети отсюда вообще не уходят. Очень прекрасно. Есть где побегать, попрыгать, качельки. Я думаю, многие довольны жители города.

- Нам очень нравится. Очень преобразилась площадь, есть, где отдохнуть и покататься на качельках, и позагорать. Нас всё очень устраивает.

- Что особенно впечатлило здесь? Все практически. Необычно сделано.

Действительно, с приходом лета сквер заиграл новыми красками, здесь стало очень комфортно и красиво. И это опять не конец истории. Ведь согласно первоначальному плану, это большой трехэтапный проект. Нужно довести зону благоустройства вниз по улице Ленина до ковдорского озера. К реализации уже приступила другая компания.

Какой станет эта зона, узнаем совсем скоро.