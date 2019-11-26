«На Севере – жить!» – лозунг правильный, отметил Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом

Сегодня состоялась встреча главы правительства РФ Дмитрия Медведева с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Обсуждались, в частности, вопросы снижения зависимости региона от топочного мазута в сфере ЖКХ, а также реализация в Мурманской области национальных проектов.

Меры, предпринимаемые в Мурманской области, должны привести к появлению современного и эффективного рыболовецкого флота, а также появлению на прилавках доступной и качественной свежей рыбы, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом.

Глава региона рассказал Дмитрию Медведеву о мерах, которые предпринимают власти в экономической и социальной сферах. Он подчеркнул, что благодаря поддержке регионального правительства промысловые компании области строят новые суда, запущен проект «Наша рыба».

При этом глава региона, говоря о мерах, которые предпринимаются властями, заметил, что моментально ситуация, конечно, не изменится. Губернатор также доложил премьеру о ходе реализации в области национальных проектов.

Касаясь сферы строительства, он обратил внимание на короткий строительный сезон в области, а также на проблемы с подрядчиками. По его словам, в следующем году власти поставили задачу все дорожные работы, в том числе муниципальные, завершать к периоду возвращения людей из отпусков.

«По дорогам я Вам уже докладывал, мы получили премию «Прорыв года», потому что завершили по нацпроектам последний участок дорог третьего сентября, чего не было никогда! – сообщил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - Задача следующего года - завершить все работы по всем муниципальным проектам».